Seit Sonntag klafft ein großes Loch in der Maudacher Straße. Die wichtige Verbindungsstraße zwischen den Stadtteilen Gartenstadt und Maudach wurde in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Der Schaden ist viel größer als zunächst angenommen. Die Reparaturarbeiten sind angelaufen. Eine Sache gibt aber Rätsel auf.

Es ist wohl purer Zufall, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Am Sonntag tat sich ein Loch mit einem Durchmesser von zirka einem Meter in der vierspurigen Straße in Fahrtrichtung Maudach auf.