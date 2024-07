Eine Fahrbahnabsenkung hat Auswirkungen auf den Busverkehr in Oggersheim. Die Hans-Böckler-Straße (Oggersheim) ist für die Durchfahrt gesperrt. Dies habe auch Auswirkungen auf die Buslinie 70 in Ludwigshafen, wie es in einer Mitteilung der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) heißt.

Die Buslinie wird demnach in Fahrtrichtung Adolf-Kolping-Straße ab der Haltestelle Hans-Warsch-Platz umgeleitet. Die Haltestelle Oggersheim Friedhof kann während der Sperrung nicht bedient werden. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.