Zum 1. Januar steigen in Ludwigshafen die Friedhofsgebühren. Auch für die Straßenreinigung und den Bestattungsdienst der Stadt müssen die Bürger tiefer in die Taschen greifen. Das hat der Stadtrat am Montag gegen die Stimmen der Linken und der Bürger für Ludwigshafen beschlossen und ist damit der Empfehlung des Werksausschusses des Wirtschaftsbetriebs (WBL) gefolgt. Die Kritiker bezeichneten die Anhebungen als „unzumutbar“. Die Befürworter sprachen von überschaubaren Erhöhungen angesichts explodierender Energiekosten und steigender Tariflöhne.

Bestattungen: Plus von 5,9 Prozent

Für die Ausstattung der Stadtreinigung mit Maschinen und Personal werden die Gebühren um drei Prozent erhöht. Im Bereich Friedhöfe fallen die Steigerungen unterschiedlich aus: So sind Urnenbeisetzungen künftig etwas teurer, die Kosten für Erdbestattungen sinken sogar leicht. Hintergrund ist auch hier die aktuelle Energiekrise. Denn das städtische Krematorium wird mit Gas betrieben. Der Gasvertrag für das Krematorium läuft nur noch bis Ende des Jahres, mit höheren Einkaufspreisen sei zu rechnen. Einer der Öfen wird deshalb von Erdgas auf Flüssiggas umgerüstet, um Kosten zu reduzieren.

Bei allen Dienstleistungen rund um eine Bestattung gibt es laut Verwaltung ebenfalls massive Preissteigerungen für Materialien um zehn bis 20 Prozent, etwa bei Särgen. Durchschnittlich sollen sich die Preise hier um 5,9 Prozent erhöhen.