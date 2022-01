Ein 20-Jähriger ist am Montagabend in der Südlichen Innenstadt ausgeraubt worden. Der Täter bedrohte sein Opfer mit einer Schusswaffe. Laut Polizeibericht hatte der junge Mann gegen 20.30 Uhr in einer Bankfiliale am Berliner Platz Bargeld abgehoben und lief durch die S-Bahnhof-Passage an der Walzmühle vorbei in den Stadtteil Süd. In der Roonstraße wurde er plötzlich von einem hinter ihm laufenden Mann angesprochen. Als der 20-Jährige stehenblieb und sich umdrehte, sah er in die Mündung einer schwarzen Pistole, die auf seinen Kopf gerichtet war. Der Räuber forderte von seinem Opfer die Herausgabe einer Stofftasche, in der sich ein Handy und ein Geldbeutel befanden. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte dann in Richtung S-Bahnhof. Der Verdächtige ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und schlank. Er trug einen Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeans. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können. Kontakt: Telefon 0621 963-2773.