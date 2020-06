Mit Blick auf die Schiffe, die über den Rhein ziehen, können Pianisten und Hobbymusiker jetzt vor der Ludwigshafener Rhein-Galerie auf den Tasten klimpern. Seit Donnerstagabend steht dort ein Straßenklavier, das von Passanten zum Leben erweckt werden darf. Gespendet wurde es vom Klavierbauer Waldemar Lutz, der ausgediente Klavier aus Haushaltsauflösungen restauriert und stimmt. Er will damit das Klavierspiel populärer machen. Die Idee hat er gemeinsam mit Kulturveranstalterin Beatrice D’Angelo vom Cinema Paradiso & Arte entwickelt, die sich um die Genehmigung kümmerte, es am Rheinufer aufstellen zu dürfen. Vielleicht wird es noch unter das Dach der Galerie in die Nähe des Eingangs umziehen, wo es geschützter steht, oder ein Segel erhalten. Falls das Instrument gut angenommen wird, sollen die Ludwigshafener noch weitere Open-Air-Klaviere zur Verfügung gestellt bekommen. jel