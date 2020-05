Das Oggersheimer Straßenfest und der Kerweumzug finden in diesem Jahr nicht statt. Geplant waren die Veranstaltungen am 5. und 6. September. „Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr kein Straßenfest und keinen Straßenumzug zur Oggersheimer Kerwe zu veranstalten“, teilte Andreas Unger, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Oggersheimer Vereine, am Dienstag mit. Das derzeitige Verbot von Großveranstaltungen bestehe bis 31. August. Die Oggersheimer Kerwe sei keine Woche später geplant, und es könne nicht vorhergesagt werden, mit welchen Vorschriften für Veranstaltungen im Freien bis dahin zu rechnen sei. Außerdem müssten die Vereine jetzt in die Vorbereitungen gehen mit der ungewissen Aussicht, ob das Veranstaltungsverbot sogar bis in den September verlängert wird. „Und ein Straßenfest mit Mund-Nase-Schutz mag man sich gar nicht vorstellen“, erläuterte Unger. Daher habe man sich jetzt zu der Absage entschlossen, um auch für die Vereine Planungssicherheit zu schaffen.

Auch Münchner Oktoberfest gestrichen

Auch vor dem Hintergrund, dass weitaus größere und berühmtere Veranstaltungen in diesem Jahr nicht stattfinden werden, wie etwa das Münchener Oktoberfest, „wollen wir in diesem Jahr auf Straßenfest und Umzug verzichten“, sagte Unger. Die Arbeitsgemeinschaft der Oggersheimer Vereine ist der Zusammenschluss von rund 30 Vereinen im Stadtteil. Sie veranstaltet neben dem Sommertagsumzug das Straßenfest zur Oggersheimer Kerwe. Außerdem betreibt sie die Oggersheimer Festhalle. Der Heimatkundliche Arbeitskreis als Untergliederung der Arbeitsgemeinschaft betreibt die Gedenkstätte im Schillerhaus.