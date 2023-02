Frühlingshaftes Wetter und fröhliche Stimmung am Fasnachtsdienstag: Nach zwei Jahren hat es endlich wieder den Fasnachtsmarkt in Mannheim gegeben. Den abschließenden Höhepunkt der sechstägigen Kampagne bildete die Straßenfasnacht, die sich vom Paradeplatz bis zum Wasserturm abspielte. Auf den Planken wummerten die Bässe besonders aus den Lautsprechern. Imbissbuden boten alles von Bratwurst bis ungarisches Langos. Kinder hatten Spaß auf dem Karussell und beim Autoscooter. Und bei so klarem Himmel ließ sich der Blick vom Riesenrad besonders genießen. Einige Besucher ließen Sektkorken knallen, vor den Musikbühnen wurde getanzt und mitgesungen. Unmut wegen des ausgefallenen gemeinsamen Umzugs mit Ludwigshafen gab es aber trotzdem. „Es ist total frustrierend, aber die Gründe kann ich irgendwo nachvollziehen“, sagte eine junge Mannheimerin, die selbst ehrenamtlich aktiv ist. Ob sich der Frust um den Umzug auch auf die Stimmung bei der Straßenfasnacht ausgewirkt hat? „Nein, überhaupt nicht, die Stimmung ist super! Die Leute wollen wieder raus. Man lässt sich nicht unterkriegen.“