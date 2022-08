Die Debatte um den Abriss des Rathaus-Centers und der Hochstraße Nord sowie den Bau der Helmut-Kohl-Allee wird im September die politischen Gremien erreichen.

Die FWG-Stadtratsfraktion hakt angesichts der Kostenexplosion bei den Bauprojekten am 5. September im Bauausschuss nach und fordert Alternativen zu den bisherigen Planungen für die Helmut-Kohl-Allee. Nach der letzten Kostenschätzung von 1,5 Milliarden Euro für alle Projekte haben die Freien Wähler erhebliche Zweifel, ob die Stadt den Bau der ebenerdigen Kohl-Allee als Ersatz für die Hochstraße Nord stemmen kann. Neben den finanziellen Auswirkungen durch den Bau erfolge auch eine starke räumliche Trennung zwischen der nördlichen und südlichen Innenstadt, die nicht mehr zeitgemäß sei. Die Stadtstraße würde für die kommenden Jahrzehnte die Stadt prägen.

Die bisherigen Planungen seien nicht mehr aktuell und zu groß dimensioniert, da während der Corona-Pandemie viele Firmen ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglicht hätten. Auch seien die Energiepreise derart gestiegen, dass viele Pendler aus Kostengründen weniger Auto fahren würden. Zudem zeige das Beispiel Mannheim, dass es zeitgemäßer sei, Autoverkehr aus Innenstädten zu verlagern. Die Sperrung des Fahrlachtunnels in Mannheim und der Wegfall der Hochstraße Süd in Ludwigshafen hätten nicht zu einem Verkehrskollaps geführt. „Wir halten eine bis zu 40 Meter breite und bis zu acht Fahrspuren umfassende Stadtstraße mitten durch die City für überdimensioniert“, unterstreicht FWG-Fraktionschef Rainer Metz.

Die Freien Wähler fordern die Stadtverwaltung im Bauausschuss dazu auf, Möglichkeiten aufzuzeigen, die neue Stadtstraße kleiner zu dimensionieren. Außerdem fragt die FWG, ob im Fall einer Neuplanung der Stadtstraße das Rathaus-Center doch eine Zukunft haben könnte.

Auch andere Fraktionen haben Zweifel

Mit dieser Position steht die FWG nicht alleine da. Auch die FDP bezeichnet die neue Straße als „Stadtautobahn“ und hält sie für zu groß, wie Fraktionschef Thomas Schell in der Vergangenheit immer wieder moniert hatte. Die Linksfraktion warnt vor einer Überforderung der Stadtverwaltung mit den Mega-Projekten und verlangt, die Hochstraßen Nord (B44) und Süd (B37) in die Trägerschaft des Bundes zu geben – was in der Vergangenheit mehrfach vergeblich versucht wurde. Auch bei den Grünen und dem Grünen Forum gibt es Bedenken, ob die bisherige Planung umgesetzt werden kann.

CDU und SPD, ohne die im Stadtrat keine Mehrheiten zustande kommen, halten an der bisherigen Planung fest und halten eine Debatte über einen Plan B während der Verhandlungen mit Bund und Land über die Kostenbeteiligung für kontraproduktiv.