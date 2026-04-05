Ein Auto hat nach einem Unfall in Mannheim am gestrigen Nachmittag den Straßenbahnverkehr blockiert. Laut Polizei stießen gegen 16 Uhr auf der Feudenheimer Straße eine 51-jährige Toyota-Fahrerin und eine 52-jährige Fiat-Fahrerin zusammen, als Letztere die Spur wechselte und den nachfolgenden Verkehr übersah. Durch die Kollision geriet der Toyota auf die Linksabbiegerspur und blieb quer auf den Gleisen der Haltestelle „Neckarplatt“ stehen. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Straßenbahnverkehr stand für etwa zwei Stunden still, bevor er gegen 18.10 Uhr wieder freigegeben wurde. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal. rhp