Drei verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind laut Polizei das Ergebnis eines schweren Straßenbahnunfalls am Dienstagvormittag im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt. Ein 56-jähriger Straßenbahnfahrer war kurz nach 10 Uhr mit einer Bahn der Linie 4A entlang der Straße „Am Carl-Benz-Bad“ in Richtung der Endhaltestelle Käfertaler Wald unterwegs. Wegen einer falsch gestellten Weiche und nicht angepasster Geschwindigkeit sprang der Zug zu Beginn des Haltestellenbereichs aus den Schienen und fuhr anschließend bis zum Stillstand durch das Gleisbett, berichtet die Polizei.

Drei Frauen in Klinik eingeliefert

Hierbei erlitten drei Fahrgäste, Frauen im Alter von 55, 56 und 81 Jahren, leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurden sie zur Untersuchung und Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer wurde in die Obhut eines Notfallbetreuers gegeben. Die Bahn musste mit schwerem Gerät wieder ins Gleis gehoben werden. Die Arbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Der Sachschaden liegt bei rund 300.000 Euro.