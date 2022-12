Am Samstagabend gegen 20 Uhr kam es in der Mannheimer Neckarstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes-Benz und einer Straßenbahn. Laut Polizei war die Tram in Fahrtrichtung Feudenheim unterwegs, als kurz nach der Haltestelle „Im Pfeifferswörth“ der 48-jährige Fahrer der Bahn das für ihn geltende Haltesignal missachtete. Daraufhin kollidierte die Straßenbahn im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes einer 39-Jährigen, die bei Grün aus der Dudenstraße abgebogen war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, der Schaden am Mercedes beläuft sich auf zirka 2000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war für etwa 60 Minuten unterbrochen. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt mit einem Linienbus fortsetzen.