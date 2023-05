Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Berliner Platz Milad Zare (46) getroffen. Er ist überzeugter Ludwigshafener und bereitete sich auf seine Schicht als Straßenbahnfahrer vor.

Wo kommen Sie her?

Ich lebe in Oggersheim.

Sind Sie Ludwigshafener oder Oggersheimer?

Wenn es danach geht, dann bin ich eigentlich Hemshöfer. Dort bin ich