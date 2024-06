Während die Bahn an der Haltestelle Hemshofstraße (Nord) hielt, ist nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 9.15 Uhr eine Straßenbahnführerin mit einem Laserpointer geblendet worden. Den Beamten zufolge wurde sie dadurch leicht verletzt. Die Täter, vier dunkel gekleidete männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, stiegen laut Polizei in die Straßenbahnlinie 7. An der Haltestelle Brunckstraße (Friesenheim) wurden sie durch Einsatzkräfte kontrolliert. Der Laserpointer sei in der Bahn aufgefunden worden. Gegen die vier Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2222.