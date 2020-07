Damit die Straßenbahnen ab dem 14. September wieder die Haltestelle Berliner Platz anfahren können, arbeitet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) seit Mittwoch an den Gleisen im Bereich der teilweise abgerissenen Pilzhochstraße. Auch die Arbeiten an Masten für die Oberleitungen laufen. Im Bereich Mundenheimer Straße müssen laut RNV zehn Masten neu gesetzt werden, zusätzlich vier an der Berliner Straße. Außerdem wird ein Bahnübergang wiederhergestellt, der für den Anlieferverkehr zum Faktorhaus und als Notausgang für die Diskothek „Musikpark“ dient.

Gleisbett wird untersucht

Nahe der Haltestelle Berliner Platz wird derzeit an den Schienen gearbeitet und untersucht, ob mögliche Lage- und Höhenfehler der Schienen nach dem Abriss so groß sind, dass größere Arbeiten notwendig werden, wie Björn Thielmann erklärt. Er ist bei der RNV Projektleiter für Gleisbau. Durch das Gewicht der Abrissmaschinen und des -materials hatten sich die Gleise teilweise verschoben oder abgesenkt. Als Gesamtbudget für die Arbeiten sind laut RNV eine Million Euro vorgesehen. Man liege bislang „sehr gut im Zeitplan“.