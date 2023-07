Zweimal sind am Dienstag Autos mit Straßenbahnen im Stadtgebiet zusammengestoßen. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der erste Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr in der Rheingönheimer Straße (Mundenheim). Eine 28-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen in die Wilhelminenstraße die Straßenbahn übersehen. Die Autofahrerin und die Insassen der Bahn blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Kurze Zeit später, gegen 13.55 Uhr, krachte es im Stadtteil Süd erneut. In der Wittelsbachstraße hatte eine 39-jährige Autofahrerin am rechten Fahrbahnrand so geparkt, dass eine Fahrzeugseite in den Schienenbereich der Straßenbahn hineinragte. Da sich nach Angaben des Straßenbahnfahrers mehrere ältere Fahrgäste in der Bahn befanden, habe er keine Notbremsung vorgenommen und streifte das Auto. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen für diesen Unfall, insbesondere Fahrgäste der Straßenbahn. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122.