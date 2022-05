Wegen Gleisarbeiten an der Haltestelle Friedensstraße wird die Stadtbahnstrecke zwischen Giulini und Rheingönheim vom 9. bis 17. Mai für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Dies hat nach weiteren Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) Auswirkungen auf die Linien 6/6A und 6E. Sie fahren im genannten Zeitraum nur bis zur Haltestelle Giulini. Dort besteht eine Umsteigemöglichkeit zum Schienenersatzverkehr in Richtung Rheingönheim. Er verkehrt an der Haltestelle Giulini von Steig D (Nachtbushaltestelle in Richtung Berliner Platz) bis Rheingönheim und zurück. Die Stadtbahnhaltestelle Brückweg kann laut RNV nicht angefahren werden und entfällt. Die Haltestelle Hauptstraße werde zusätzlich bedient.