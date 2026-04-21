Mannheim Straßenbahn von Lkw gerammt und entgleist – Sachschaden von rund 120.000 Euro
[aktuliseirt 15.10 Uhr] Ein Lastwagen hat in Mannheim am Dienstag gegen 10.45 am Übergang von der Feudenheimer Straße zur Straße Am Aubuckel eine Straßenbahn gerammt. Laut Polizei übersah der Fahrer das Rotlicht einer Ampel. Die Bahn ist nach dem Zusammenstoß entgleist. Der Lkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an der Bahn wird auf etwa 100.000 Euro und der am Lkw auf 15.000 Euro beziffert. Der Lastwagenfahrer und etwa 30 Fahrgäste in der Straßenbahn blieben laut Polizei unverletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.