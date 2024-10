Ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist am Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung von Rheingönheimer Straße und Maximilianstraße (Mundenheim) nur knapp verhindert worden. Als ein 88-jähriger Autofahrer laut Polizei von der Maximilian- auf die Rheingönheimer Straße fuhr, übersah er eine Straßenbahn. Die Fahrerin leitete erfolgreich eine Notbremsung ein. Dabei stürzte in der Tram ein 90-jähriger Fahrgast und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

Da der Autofahrer und die Straßenbahnfahrerin unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Zeugen, sich unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.