Leicht verletzt worden ist ein 13-Jähriger am frühen Montagnachmittag bei einem Unfall mit Straßenbahn an der Haltestelle „Strohmarkt“. Der Junge alberte dort mit einem Freund herum und rutschte an der Bordsteinkante ab, als gerade eine Bahn einfuhr. Deren Fahrer gab laut Polizei ein Warnsignal ab und bremste. Trotzdem geriet der Junge mit dem Fuß zwischen Bordsteinkante und Bahn. Zur genauen Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr laut Polizei bis etwa 14.10 Uhr unterbrochen.