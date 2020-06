[Aktualisiert, 11.45 Uhr]

Die Neckarauer Straße in Mannheim ist in Fahrtrichtung Innenstadt ab der Voltastraße derzeit voll gesperrt. Der Grund: Um 10.30 Uhr ist es in der Neckarauer Straße zwischen Niederfeld- und Lettestraße zu einem Straßenbahnunfall gekommen. Laut Polizei stießen ein Lkw und eine Straßenbahn zusammen. Dabei entgleiste die Bahn und steht seither teilweise auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn. Der Verkehr wird örtlich abgeleitet. Über verletzte Personen ist laut Polizei noch nichts bekannt. Vorsorglich sind mehrere Rettungsfahrzeuge an der Unfallstelle eingesetzt. Auch die Straßenbahntaktung der Linie 1 ist gestört. Laut einer Twitter-Meldung der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ist die Strecke zwischen Krappmühlstraße und Karlsplatz gesperrt. Es soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.