Eine Straßenbahn und ein Lastwagen sind am Donnerstagmittag in Rheingönheim zusammengestoßen. Laut Polizei kam es um 13 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Haltestelle Giulini zu dem Unfall. Dabei übersah ein 22-jähriger Lkw-Fahrer, der nach rechts abbiegen wollte eine Straßenbahn, die Vorfahrt hatte. Durch die Kollision kam es zu Verzögerungen im Straßenbahnverkehr, verletzt wurde aber niemand. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.