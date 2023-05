Ein 13-Jähriger ist laut Polizei am Montagnachmittag aus Unachtsamkeit auf die Straßenbahnschienen in der Ludwigstraße (Innenstadt) gelaufen. Eine Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Jungen leicht. Er blieb ebenso unverletzt wie die Fahrgäste in der Straßenbahn. Während der Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr in der Ludwigstraße kurzzeitig eingestellt werden.