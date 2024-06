In Heidelberg ist laut Polizei am Freitag gegen 11.45 Uhr eine Straßenbahn mit einem Auto kollidiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 43-jährige Tesla-Fahrerin die zentrale Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. Auf Höhe der Thibautstraße wollte sie nach links abbiegen, überquerte die Schienen und stieß mit ihrem Tesla mit der Tram zusammen. Der 27-jährige Straßenbahnfahrer konnte die drohende Kollision nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gesamtschaden: rund 30.000 Euro.