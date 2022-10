Vermutlich mehrere Jugendliche haben am Samstagabend eine Straßenbahn in Rheingönheim entgleisen lassen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden im Bereich der Haltestelle in der Hauptstraße Steine auf die Gleise gelegt. Eine Bahn der Linie 6 entgleiste deshalb gegen 18.30 Uhr. Den Schaden an dem Fahrzeug und am Gleiskörper schätzt die Polizei auf etwa 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt die Polizei nun gegen zwei Jugendliche, die an der Sabotageaktion beteiligt gewesen sein könnten.