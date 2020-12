[Aktualisiert 9:05 Uhr] Bei einem Unfall ist am Montagmorgen in Mannheim eine Straßenbahn entgleist. Laut Polizei kam es in der Fahrlachstraße, Ecke Gottlieb-Daimler-Straße, um kurz nach 8 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und der Straßenbahn. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben. Der Autofahrer sei im Fahrzeug eingeklemmt und werde derzeit von der Feuerwehr befreit. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Zufahrtsstraßen gesperrt

Rund um die Unfallstelle in der Fahrlachstraße, Ecke Gottlieb-Daimler-Straße, sind alle Zufahrtsstraßen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.