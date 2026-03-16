Nicht nur, dass der Frühling für fröhliche Farben sorgt – Neuhöfer Kinder können selbst noch einen draufsetzen und ihren Ort farbiger machen.

Vom 23. bis 28. März heißt es „Wir machen Neuhofen bunt“. Und zwar mit Kreide auf Gehwegen, Höfen, in Einfahrten, auf Spielplätzen oder anderen sicheren Flächen. Möglich ist alles: liebe Worte oder kleine Botschaften, Regenbögen, Blumen oder Frühlingsbilder. Hüpfspiele oder kleine Parcours für andere Kinder sind eine tolle Idee; ebenso die Gestaltung bunter Wege zum Kindergarten, zur Schule, zum Zuhause oder zum Spielplatz.

Die gemeinsame Aktion der Tagesmütter Neuhofen – Natascha Drillich, Steffi Winkes, Nicole Schickl, Melanie Spasić, Saskia Wagner – richtet sich an alle Kinder, Familien, Kirchen, die Grundschule und Kindergärten.

Zur Sicherheit: Keine Straßen anmalen

Die Veranstalterinnen bitten darum, keine Straßen zu bemalen. Hier stehe die Sicherheit der Kinder und des gesamten Straßenverkehrs an erster Stelle. Zudem müsse alles wieder abwaschbar sein. Am besten eignet sich Straßenkreide, die der nächste Regen einfach wieder verschwinden lässt.

„Gerade, wenn sich die Zeiten manchmal schwer anfühlen, möchten wir gemeinsam ein Zeichen für Freude, Zusammenhalt und ein bisschen Leichtigkeit setzen. Lasst uns den Frühling begrüßen und unser Dorf für ein paar Tage richtig bunt machen“, begründet Mitinitiatorin Natascha Trillich die Idee der Tagesmütter.