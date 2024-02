In den kommenden Wochen finden im innerstädtischen Bereich mehrere Demonstrationen statt, bei denen mit einer hohen Teilnehmerzahl gerechnet wird. Die betroffenen Straßen werden in den jeweiligen Zeiträumen abschnittsweise voll gesperrt, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt. Während der Demonstrationen werden außerdem mehrere Linien der RNV in der Breiten Straße und auf den Planken umgeleitet.

Am Samstag, 17. Februar, findet von 17 bis 20 Uhr eine Demonstration mit rund 500 gemeldeten Teilnehmern statt. Der Demonstrationszug startet vom Marktplatz und führt über die Breite Straße, Planken, Kaiserring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof und über die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen bis zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses.

Am Samstag, 24. Februar, findet von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Demonstration mit bis zu 4.000 Teilnehmern statt. Der Demonstrationszug startet am Alten Messplatz und führt über die Kurpfalzbrücke, Kurpfalzkreisel, Breite Straße, Planken, Friedrichsring (entgegengesetzt der Fahrtrichtung), Fressgasse und Breite Straße/Kurpfalzstraße bis zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses.

Am Freitag, 1. März, findet von 17 bis 20 Uhr eine Demonstration mit rund 1.500 Teilnehmern statt. Der Demonstrationszug startet vom Ehrenhof des Mannheimer Schlosses und führt über die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, Kaiserring (entgegengesetzt der Fahrtrichtung), Fressgasse, Breite Straße, Kurpfalzkreisel und Kurpfalzbrücke bis zum Alten Messplatz.

Am Samstag, 2. März, werden von 10 bis 13 Uhr bis zu 300 Teilnehmer bei einer Demonstration erwartet. Der Demonstrationszug startet vom Gewerkschaftshaus in der Hans-Böckler-Straße und führt über den Friedrichsring, Planken, Breite Straße, Kurpfalzkreisel und Friedrichsring wieder zurück zum Gewerkschaftshaus.