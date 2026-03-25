Im Schifferstadt wird schon gebrütet, anderswo noch auf die Rückkehr der Störche gewartet. Über die aktuelle Lage und ein neues Projekt informiert die Aktion Pfalzstorch.

Die Altbrüter sind in diesem Jahr früh aus Afrika zurückgekommen, wie Jessica Lehmann, Sprecherin des Storchenzentrums der Aktion Pfalzstorch nahe Landau, berichtet. Das bestätigt Andreas Magin, Vorstandsmitglied des Vogelschutz- und Zuchtvereins in Schifferstadt. Herr und Frau Adebar sind am 20. Januar beziehungsweise 3. Februar wieder bei ihrem alten Nest in der Eiche im Vogelpark angekommen. Und am 8. März war das erste Ei da. Die beiden sind Altbrüter, so heißen Paare, die schon mehrfach nach Afrika und wieder zurück geflogen sind.

In Schifferstadt bekommt das Storchenpaar Unterstützung vom Vogelverein, der Eintagsküken zufüttert. So kommen die Störche nach dem anstrengenden Flug schnell zu Kräften und können auch Nachwuchs produzieren und aufziehen. Die Erstbrüter, also die Störche, die zum ersten Mal die rund 10.000 Kilometer lange Strecke in ihre Winterquartiere im Süden zurückgelegt haben, seien noch unterwegs und würden gegen Ostern erwartet, sagt Jessica Lehmann.

Zwei „ungünstige“ Jahre für die Störche

Die vergangenen beiden Jahre waren für die Pfälzer Störche nicht günstig: 2024 habe ein verregnetes Frühjahr dazu geführt, dass viele Küken an Unterkühlung starben, 2025 habe ein Schimmelpilz in den Nestern dem Nachwuchs zu schaffen gemacht. Trotzdem gebe es insgesamt einen Zuwachs an Horsten: In ganz Rheinland-Pfalz seien es derzeit rund 700, die regional unterschiedlich dicht verteilt sind. Im Kreis Germersheim wurden über 130 Nester und in den Kreisen Südliche Weinstraße und Südwestpfalz je über 100 gezählt.

Derzeit seien viele Horste von Altbrütern noch nicht besetzt. Ob das viele Verluste bedeute, sei unklar. Störche, die Sender tragen, seien noch unterwegs. „Wir müssen aber auch sehen, dass es in Spanien die Vogelgrippe gab, die auch Störche betrifft“, sagt Lehmann.

Storchenpaare bleiben fest zusammen und sind ihren Standorten treu. Beim Verlust eines Partners kann es zu Konflikten kommen: Finden sich zwei „verwitwete“ Störche, kann es sein, dass die Partner noch ihre jeweils alten Nester verteidigen. Das führt dann zu erbitterten Kämpfen. „Wir haben kürzlich einen übel zugerichteten Storch gefunden, der offenbar im Kampf den Kürzeren gezogen hat“, berichtet Lehmann.

Störche bevorzugen freie Flächen

Generell seien Störche dort häufiger, wo es freie Flächen – also Wiesen und Felder – gibt. Als Segelflieger seien sie auf aufsteigende Warmluft angewiesen. Diese Thermik gebe es über Waldflächen nicht. Allerdings haben sich durch das trockenere Klima Störche auch schon öfter auf Waldwiesen gezeigt. Die seien nämlich länger feucht, sodass sich dort leichter Nahrung finde. Trocknen Böden aus, ziehen sich Regenwürmer in tiefere Bodenschichten zurück und es wird schwieriger, sie zu finden.

Dass Regenwürmer bei Störchen ganz oben auf der Speisekarte stehen, sei durch Untersuchungen bestätigt, sagt Lehmann: „Der Storch frisst, was ihm vor den Schnabel kommt.“ Käfer gehörten auch dazu, Frösche und Amphibien verzehre er aber sehr selten. „Aktive Jagd auf Amphibien machen Störche nicht“, erklärt sie.

Problematisch seien die im Gemüsebau in der Vorderpfalz verwendeten Gummiringe, mit denen unter anderem Radieschen und Karotten gebündelt werden. Sie liegen auf den Feldern herum und Störche halten sie für Regenwürmer. Laut Lehmann halten verschiedene Farben die Störche nicht davon ab, große Mengen der Gummis zu verschlucken. Das werde nicht nur für Jungstörche, die noch kein Gewölle auswürgen, zum Problem: Auch erwachsene Störche fressen manchmal so viele Gummiringe, dass sie zu einem festen Klumpen im Magen werden. Beim Versuch, das auszuwürgen, komme es öfter zu schweren inneren Verletzungen, an denen die Störche dann verbluten.

Auf den Kalikokrebs-Geschmack gebracht

Bei den Experimenten zum Erkennen des Futters hatten die Bornheimer Fachleute eine pfiffige Idee: Sie servierten ihren Störchen Kalikokrebse. Das ist eine invasive Art, die aus Nordamerika stammt und hier ausgesetzt wurde. Weil sie keine natürlichen Feinde hat, breitet sie sich sehr schnell aus und richtet großen Schaden an. Sie verträgt wärmere Gewässer und weniger Sauerstoff im Wasser besser als heimische Arten wie der europäische Flusskrebs, kann kleine Biotope buchstäblich leer fressen – und wandert dann weiter.

„Unsere Störche waren skeptisch. Die Weibchen haben zuerst probiert und den Kalikokrebs als Nahrung akzeptiert“, sagt Lehmann. Die Männchen hätten dann auch probiert. Vertragen haben sie die neue Nahrung gut. Werden diese Störche ausgewildert, gebe es gute Chancen, dass auch andere Störche den Kalikokrebs fressen. „Störche sind Futterneider und denken immer, was der andere frisst, das will ich auch“, erklärt Lehmann. Das ist in diesem Fall ausdrücklich erwünscht und die Störche könnten helfen, die Krebse zu dezimieren.