Als Kooperation der Tourist-Info mit dem Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ findet am Dienstag, 2. Juli, 17 Uhr, innerhalb des Kultursommers eine „Stolpersteine“-Tour durch die Innenstadt statt. Sie widmet sich nach Angaben der Stadtmarketinggesellschaft Lukom mehreren konkreten Schicksalen einzelner Menschen aus der NS-Zeit, die mit den vielerorts verlegten Stolpersteinen verbunden sind. Dabei werden einzelne Biografien aus unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen von Verfolgten vorgestellt, um Einblicke in deren Leben und Schicksal zu gewähren. Die Führung informiert zudem über die aufwendigen Arbeiten und Probleme des Vereins bei der komplexen Recherche. Sogenannte Task-Cards und Leselinks vermitteln auch noch im Nachgang zum Rundgang weiterführende Infos. Die Teilnahme an der kostenfreien Führung ist barrierefrei zu Fuß möglich. Treff und Start ist am Lutherbrunnen (Lutherplatz). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden per Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 512035 entgegengenommen.