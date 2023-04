Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fünf Stolpersteine erinnern seit Donnerstag in der Beethovenstraße in Süd an das Schicksal der jüdischen Familie Koebner. Eine Klasse der Anna-Freud-Schule hat die besondere Gedenkfeier gestaltet.

„Manchmal denke ich, ich bin wie ein Baum, den man versetzt hat, ohne dass er neue Wurzeln in einem neuen Land gefunden hat“, sagte der Ludwigshafener Adolf Koebner. Ihm, seinen Geschwistern