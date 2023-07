Die Stadt Mannheim unterstützt die Anschaffung von Mehrwegwindeln aus Stoff mit einem Zuschuss von bis zu 100 Euro. „Schnell sein, lohnt sich, denn der Förderzeitraum ist zunächst begrenzt bis zum 31. Dezember 2023“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt will Eltern bei der Beschaffung von Stoffwindeln unterstützen, weil so nicht nur Plastikabfall vermieden werden könne, sondern auch wertvolle Ressourcen, die bei der Herstellung von Einwegwindeln verbraucht werden, geschont würden, teilt Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) mit. Wer einen Antrag für den Zuschuss zum Kauf von Mehrwegwindeln stellen möchte, müsse das Antragsformular ausfüllen, das im Internet unter www.mannheim.de/mehrwegwindelfoerderung abrufbar ist. Voraussetzung für einen Zuschuss: Das Kind ist unter drei Jahre alt und wohnt in Mannheim.