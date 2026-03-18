Stoffe in vielen Farben und Qualitäten, dazu Kurzwaren und Schnittmuster: Der Stoffmarkt macht zum Start ins Frühjahr Station in Ludwigshafen. Am Samstag, 21. März, ist er von 10 bis 16 Uhr auf dem Vorgelände der Friedrich-Ebert-Halle im Stadtteil Friesenheim aufgebaut. Angeboten werden Stoffe für Kleidung ebenso wie Gardinen, Heimtextilien, Polster- und Dekostoffe. Zudem gehören Quilt- und Patchworkstoffe, Schnittmuster und Kurzwaren zum Sortiment, kündigt die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft an. Der Veranstalter empfiehlt, wegen der Umwelt eigene Beutel und Taschen mitzubringen. Für Snacks und Getränke öffnen Bäckerei Brendel, Victors Fisch und der Fahlbusch Imbiss um 8.30 Uhr. Ergänzt wird das Angebot durch das Schleifmobil Köhler, das Scheren und Messer schärft. Der Eintritt ist frei. Kostenfreie Parkplätze gibt es laut Mitteilung neben der Marktfläche.