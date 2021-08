Stoffe, Accessoires und Kurzwaren gibt es wieder am Samstag, 4. September, von 9 bis 14 Uhr auf dem Stoffmarkt in Ludwigshafen. Dieses Mal allerdings an einem anderen Ort, wie die Marketinggesellschaft Lukom mitteilt. Der Stoffmarkt ist in unmittelbarer Nähe zum Berliner Platz auf dem Freigelände an der Dammstraße zu finden, das sich ehemals unter der Hochstraße Süd befand. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist über den Bahnhof Ludwigshafen-Mitte möglich. Parkmöglichkeiten gibt es im nahegelegenen Parkhaus Walzmühle. Das Veranstaltungsformat präsentiert laut Lukom bereits im 14. Jahr „eine kunterbunte Vielfalt an Stoffen und Kurzwaren in aktuellen Designs“. Der Eintritt ist frei.