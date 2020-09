Die neuen Trends des Spätjahres präsentiert der Stoffmarkt am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Die Veranstaltung findet zum ersten Mal auf dem Vorgelände der Friedrich-Ebert-Halle in Friesenheim und nicht in der Innenstadt statt. Bereits im 13. Jahr kommen die Händler mit den bunten Stoffen und Kurzwaren nach Ludwigshafen. In der Regel lockt der Markt mehrere Tausend Menschen aus der gesamten Region an. Der Eintritt ist frei. Die Marketinggesellschaft Lukom weist im Vorfeld auf alle Abstands- und Hygieneregeln hin. Auch der Veranstalter achte auf die Einhaltung aller Corona-Vorgaben, so die Lukom.