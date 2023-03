Die brandneuen Modetrends und bewährte Klassiker präsentiert der nächste Stoffmarkt am Samstag, 4. März, von 10 bis 17 Uhr auf dem Vorgelände der Friedrich-Ebert-Halle il Friesenheim. Im 16. Jahr gastiert dieses Veranstaltungsformat in Ludwigshafen mit einer kunterbunten Vielfalt an hochwertigen Stoffen und Kurzwaren.

Mit einer umfangreichen Angebotspalette lockt der Stoffmarkt traditionell Besucherinnen und Besucher aus einem weiteren Umfeld nach Ludwigshafen – und in den unmittelbar angrenzenden Ebertpark. Der Eintritt zum Stoffmarkt ist frei, kostenfreie Parkplätze sind ausreichend vorhanden.