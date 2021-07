Die neuen Trends des Spätjahrs präsentiert der Stoffmarkt am Donnerstag, 15. Juli, von 10 bis 17 Uhr erneut auf dem Vorgelände der Friedrich-Ebert-Halle im Stadtteil Friesenheim. Das hat die Stadtmarketinggesellschaft Lukom am Montag mitgeteilt. Bereits im 14. Jahr präsentiert dieses Veranstaltungsformat eine kunterbunte Vielfalt an Stoffen und Kurzwaren. Mit einer umfangreichen Angebotspalette lockt der Stoffmarkt jedes Jahr Besucher aus der gesamten Region nach Ludwigshafen. Der Eintritt ist frei. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln werden vom Veranstalter eingehalten, versichert die Lukom.