Die Frankenthaler Staatsanwaltschaft prüft eine inzwischen bei ihr eingegangene Strafanzeige gegen den Ludwigshafener AfD-Stadtrat Ralf Senck. Das hat Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Dienstag auf Anfrage bestätigt. Weiter wollte er sich nicht dazu äußern. Gestellt wurde die Strafanzeige von Timo Weber, ehemaliger Kreisverbandsvorsitzender der AfD, der nach seinem Parteiaustritt inzwischen für die LKR aktiv ist. Hintergrund ist der Besuch von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 19. August in Oggersheim. Als dessen Dienstwagen davonfuhr, zeigte ihm Senck den ausgestreckten Mittelfinger – wie auf einem Foto und einem Youtube-Video zu erkennen ist.

Weber hat Strafanzeige gestellt „wegen des Verdachts der gegen Personen des politischen Lebens gerichteten Beleidigung nach Paragraf 188 des Strafgesetzbuchs“, wie der Oppauer erläutert. Gegenüber einem Reporter soll Senck mit Verweis auf Spahn wörtlich gesagt haben: „Ich warte, dass er rauskommt, dass ich ihm den Hals rumdrehen kann. Da rette ich noch ein paar Tausend Leute.“

CDU fordert Konsequenzen

CDU-Fraktionschef Peter Uebel fordert nun Konsequenzen und eine eindeutige Stellungnahme der AfD-Fraktion: „Wir sind entsetzt über diese Provokation“, sagte Uebel. „Es ist ein nicht tolerierbarer Akt der Respektlosigkeit und Ausdruck eines mangelnden Demokratieverständnisses. Miteinander streiten über politische Richtungen ist in Ordnung, persönliche Diffamierungen oder sogar Beleidigungen dürfen aber keinen Platz in unserem Stadtrat haben – auch nicht ansatzweise.“ Von der AfD-Fraktion fordert er zudem „ein klares Bekenntnis zu unseren rechtsstaatlichen Grundsätzen“.