13 Parteien beziehungsweise Gruppierungen gehen am 9. Juni in Mannheim bei der Kommunalwahl an den Start. Die Chancen auf eine bürgerliche Mehrheit sind aus mehreren Gründen nicht schlechter geworden. Den Ausschlag geben könnte die bundespolitische Stimmung. Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.