Der Choreograf Jeroen Verbruggen bereitet am Nationaltheater Mannheim den Ballettabend „Amor & Psyche“ vor. Und wie bei seinen Arbeiten an anderen Theatern in Deutschland wird schon in den Proben deutlich: es flirrt!

Es flirrt. Man bemerkt es zwar kaum, hat es aber gleich in Kopf und Körper, nachdem man den Ballettsaal im Tanzhaus Käfertal betreten hat. Denn dieses unruhige Flirren war auch am Staatstheater Nürnberg vor fünf Jahren gewesen. Dort hatte Jeroen Verbruggen 2017 sein Tanzstück „Requiem für eine junge Generation“ wie einen Schrei in die Welt ausgestoßen. Das Flirren, das spürt man jetzt, wo man ihn in Mannheim beobachtet, ist tatsächlich da. Für das Nationaltheater denkt er sich gerade etwas zur antiken Legende von „Amor & Psyche“ aus. Auf die Frage, ob das Stück zur Zeit thematisch in die Welt passe, sagt Verbruggen: „Aber ja. Es kümmert sich um die Liebe, und das brauchen wir.“ Künstlerisch interessiert ihn vor allem die Figur der Psyche. Ihr ist er auf der Spur. Sie steht für ihn im Mittelpunkt seines neuen Stücks da sie einen wichtigen Prozess der Selbsterkenntnis durchlebe.

Premiere des Stücks ist am Samstag

Er muss auch jetzt schnell machen, wie schon die ganze Zeit, da die Zeit für die Proben verkürzt werden musste. Am Samstag ist bereits Premiere. Dann wird Verbruggen nach Yuki Mori der zweite Gast-Choreograf bei Stephan Thoss gewesen sein, der ein abendfüllendes Stück mit Orchester kreiert haben wird. Eine Besonderheit, die dennoch zum breiten erzählerischen Spektrum des Belgiers und seines Renommees passt. Denn Verbruggen choreografiert seit 2014. Davor entstanden bereits Werke für das Ballett Genf, die National Company of Wales, das Slowenische Nationalballett, das Hessische Staatsballett, das Ballett der Oper Leipzig und noch weitere Tanzensembles – Verbruggen, das wird spätestens nach der Auszeichnung mit dem Theaterpreis „Der Faust“ im Jahr 2020 für seine „Dornröschen“-Interpretation klar, zählt zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Choreografen großer Tanzensembles in Europa. Und dennoch: Er fange immer wieder bei Null an, und der erste Tag in einem neuen Ensemble sei immer der schlimmste. Warum? – „Weil ich als Tänzer nie genau wusste, ob ich ein eher klassischer oder eher ein zeitgenössischer Tänzer bin, auch wenn ich als Choreograf beide Zugänge zum Bühnentanz heute sehr gut zu nutzen weiß,“ so Verbruggen.

Zehn Jahre Tänzer in Monte Carlo

Zehn Jahre lang war Verbruggen Tänzer beim renommierten Ballet de Monte Carlo gewesen, unter der Leitung von Jean Christophe Maillot. Von ihm habe er viel darüber gelernt, wie man mit Tanz erzählt. Als Höhepunkt bezeichnet Verbruggen dann das Jahr 2009, als Marco Goecke ihm das Solo „Le Spectre de la Rose“ auf den Leib choreografiert hat. Man wundert sich nicht, dass Jeroen Verbruggen ein Lieblingstänzer von Goecke war, dessen flattrig und nervös wirkende, auch lustige und übersteigerte Bewegungssprache zu Verbruggen passte wie die Faust aufs Auge. Im Juli 2014 verabschiedete er sich schließlich in Monte Carlo in Goeckes „Sigh“ mit schwingenden Bewegungen in einem großartigen Schlusssolo für immer von der Bühne.

Das Flirrende aber an ihm ist geblieben. Verbruggen beschreibt sich als kein Choreograf, der ruhig in den Saal gehe und jene Bewegungen vermittle, die er haben möchte. „Die choreografische Arbeit ist für mich im Grunde immer ein ganzer Haufen aus Problemen, die ich kreiere und dann lösen muss. Oder,“ so Verbruggen weiter, „ich beschreibe es so. Wenn ich ein Stück kreieren muss, dann ist es für mich so, als ob ich für ein Gemälde die richtigen Farben finden muss. Manchmal fühle ich mich auch wie ein Bildhauer, der mit Hammer und Meißel so lange am Stein haut, bis es passt und richtig ist.“ Und klar sei man dabei nervös, auch wenn er sagt, dass er schon als Kind einen starken Bewegungsdrang gehabt habe. „Schlimm ist für mich wirklich auch, wenn ich eine langsame Bewegung choreografieren und ansehen muss. Da fallen mir dann so viele Dinge auf, das halte ich kaum aus.“

Verbruggen ist immer am Trippeln

Verbruggen ist so im übertragenen Sinne immer am Trippeln, bevor das Spiel losgeht. Oder ein Jäger. Er jagt und erobert ein Stück, bis es ganz da ist. Dazu passt auch sein Outfit. Er trägt Basecap, weißes T-Shirt, kurze Hose, Socken, Turnschuhe. Auf den ersten Blick wirkt der 39-Jährige so wie ein Radrennfahrer oder Leichtathlet, bevor der Startschuss fällt, wenn er nicht seine pralle Kladde mit zahlreichen eng beschriebenen Notizen in der Hand halten würde.

Termin

Premiere von „Amor & Psyche“ ist am Samstag, 7. Mai, 20 Uhr.