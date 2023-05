Bei einer Veranstaltung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft dreht sich alles um das Thema Stipendien.

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen veranstaltet in Kooperation mit ArbeiterKind.de am Dienstag, 23. Mai, 14.30 bis 17.30 Uhr, einen „Tag des Stipendiums“ auf dem Campus in Mundenheim (Ernst-Boehe-Straße). Auf der Veranstaltung im Erdgeschoss des A-Gebäudes präsentieren sich die großen deutschen Stipendiengeber, das Deutschlandstipendium sowie einige regionale Stifter und informieren neben ArbeiterKind.de und Hochschul-Institutionen über Möglichkeiten der Studienfinanzierung. ArbeiterKind.de ist eine bundesweite Initiative zur Unterstützung von Studierenden der ersten Generation. Die Ehrenamtlichen stehen Interessierten vom Studieneinstieg bis zum Studienabschluss zur Seite. Sie helfen mit ihren Erfahrungen rund ums Thema Studium weiter und informieren über Finanzierungsmöglichkeiten, Studienwahl und Studienorganisation.

Unter den Ausstellern sind beispielsweise die Studienstiftung des deutschen Volks, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die Hans-Böckler-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung oder das Evangelische Studienwerk Villigst.

Infos über Förderungen im Ausland

Viele große Stipendiengeber sowie mehrere kleinere Förderer sind am Tag des Stipendiums im Foyer des A-Gebäudes vertreten, beantworten Fragen und geben Tipps aus erster Hand – sind doch die Standbesetzungen in erster Linie selbst Stipendiaten der entsprechenden Einrichtungen. Darüber hinaus informiert die Initiative ArbeiterKind.de in Vorträgen und am Stand über Fördermöglichkeiten.

Einrichtungen der Hochschule beraten zudem über ehrenamtliches Engagement an der Hochschule und das Deutschlandstipendium. Das International Office informiert außerdem über Möglichkeiten der Förderung bei Auslandsaufenthalten durch Erasmus- und DAAD-Programme.

Für detailliertere Fragen von Studierenden, Abiturienten sowie deren Eltern stehen während und nach den Vorträgen Mentoren und Stipendiaten der Förderwerke an den Ständen Rede und Antwort. Neben den großen Stipendiengebern stellt sich auch die Stiftung Begabtenförderung berufliche Weiterbildung vor.

Der Tag des Stipendiums ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen – auch Studierenden anderer Hochschulen und Universitäten.

Termine

14.30 bis 17.30 Uhr: Stipendienmesse, Infostände der Förderwerke

14.45 Uhr: Begrüßung durch Vizepräsidentin Edith Rüger-Muck

15 Uhr: Vortrag „Stipendien nicht nur für Einserkandidaten“

16 Uhr: Vortrag „Fördermöglichkeiten für Auslandspraktika und -aufenthalte“

17 Uhr: Vortrag „Stipendien nicht nur für Einserkandidaten“

Noch Fragen?

Nähere Informationen zum Tag des Stipendiums im Netz unter www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event, zu ArbeiterKind.de unter www.arbeiterkind.de.