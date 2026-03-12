Die Stiftung Lebensblicke in Ludwigshafen verleiht jährlich den Darmkrebs-Präventionspreis für herausragende wissenschaftliche Beiträge zur Darmkrebsvorsorge und -früherkennung. In diesem Jahr geht der wissenschaftliche Preis nach Angaben der Stiftung nach Heidelberg. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Diabetes und Darmkrebs: Einfluss des Tumor-Immunsystems auf Erkrankungsrisiko und Überleben – Implikationen für Prävention und Früherkennung“ von Durgesh Wankhede (MD), Klinische Epidemiologie der Krebsfrüherkennung am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg. Für die Prävention bedeuten die Ergebnisse, dass Menschen mit Diabetes möglicherweise von einer gezielt angepassten und risikoorientierten Darmkrebsvorsorge profitieren könnten. Der mit 4000 Euro dotierte wissenschaftliche Preis wird traditionell von Mitgliedern des Advisory Boards der Stiftung gestiftet, in diesem Jahr von der Servier Deutschland GmbH mit Sitz in München.