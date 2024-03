Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) ist in der vergangenen Woche bei einem Festakt in Berlin mit dem Zertifikat „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbands ausgezeichnet worden. Darüber hat die HWG am Freitag in einer Pressemitteilung informiert. Mit dem Zertifikat zeichnet der Stifterverband demnach Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus, die das zweijährige Diversity Audit „Vielfalt gestalten“ erfolgreich abschließen. Das Zertifikat bescheinigt der HWG LU, dass sie die Verschiedenheit ihrer Studierenden und Beschäftigten als Chance begreift und Wege gefunden hat, dieses Potenzial für die Organisationsentwicklung zu nutzen. Es gilt bis März 2027. „Die Zertifizierung bietet der HWG LU eine Chance, auch nach außen hin sichtbar zu machen, was bereits seit Langem in der Hochschulkultur verankert ist und sich in der heterogenen Zusammensetzung unserer Studierendenschaft auch widerspiegelt: Bei uns wird Diversität aktiv gelebt und gefördert!“, erläutert Petra Schorat-Waly, die als Diversity Managerin der Hochschule das Audit begleitet hat und nun in Berlin die Auszeichnung entgegennehmen durfte. Der hochschulinterne Auditierungsprozess wurde extern begleitet durch Auditor Christian Ganseuer, Professor für Forschungs- und Innovationsmanagement am Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz.