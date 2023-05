Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen schwerwiegender Vorwürfe steht ein heute 53-jähriger Mann aus Ludwigshafen vor dem Landgericht in Frankenthal. Er soll in mehr als 140 Fällen seinen damals zehnjährigen Stiefsohn missbraucht haben und sexuelle Handlungen von dem Kind an sich vornehmen gelassen haben. Die Taten sollen sich vor 20 Jahren ereignet haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Laut Anklage soll der sexuelle Missbrauch zwischen Oktober 2001 und Oktober 2004 stattgefunden haben. In diesem Zeitraum soll es zu 142 sexuellen Handlungen mit dem 1991 geborenen Stiefsohn