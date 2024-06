In acht von zehn Stadtbezirken ist am 23. Juni eine Stichwahl nötig, um den Ortsvorsteher zu bestimmen. Nur zwei Amtsinhaber hatten sich am 9. Juni im ersten Anlauf durchgesetzt: Dennis Schmidt (31, CDU, Ruchheim) und Frank Meier (61, SPD, Oppau). Die Ludwigshafener FWG, künftig mit vier (+1) Mandaten im Stadtrat und bis auf Ruchheim in allen Ortsbeiräten vertreten, hat jetzt ihre Unterstützung für vier Bewerber bei den Stichwahlen angekündigt. „In der Überzeugung, dass parteiübergreifende Zusammenarbeit der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft für Ludwigshafen ist“, wie FWG-Vorsitzender Markus Sandmann die Wahlempfehlung begründet. In der Nördlichen Innenstadt werde die FWG Amtsinhaber Osman Gürsoy (SPD) unterstützen, weil er überzeugende Arbeit abliefere. In Maudach empfiehlt die FWG Andreas Olbert (CDU), „dessen Einsatz und Vision dem Ortsteil gut tun werden“. In der Gartenstadt wirbt die FWG für Titelverteidiger Andreas Rennig (SPD), der kontinuierlich für die Interessen der Gartenstadt eintrete. Und für Friesenheim sei Thorsten Ralle (CDU) der richtige Mann, finden die Freien Wähler.