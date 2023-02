Zum 1. Januar 2023 sind zahlreiche Änderungen im Steuerrecht in Kraft getreten. Über die wichtigsten Neuregelungen sowie den Stand aktueller Gesetzgebungsverfahren informiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz gemeinsam mit der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz am 14. Februar in einem kostenlosen Webinar. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Bernhard M. Kinzinger informiert an diesem Tag ab 16 Uhr unter anderem über die Eckpunkte zum Inflationsausgleichsgesetz und die Grundsteuerreform. Anmeldung nimmt Pamela Weinerth entgegen unter Telefon 0621 5904-2102 oder per E-Mail an pamela.weinerth@pfalz.ihk24.de.