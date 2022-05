Vier Spiele noch, dann ist die Saison von Fußball-Bezirksligist ESV Ludwigshafen beendet. Auf Zweiter der Abstiegsrunde benötigt das Team von ESV-Coach Daniel Wehrle noch ein paar Punkte für den Klassenverbleib. Ein Akteur will nicht nur in der Liga bleiben, sondern kommende Saison ganz oben mitspielen.

„Unser Ziel ist es, schnellstmöglich die Klasse zu halten. Dafür brauchen wir noch vier Punkte“, hat ESV-Coach Daniel Wehrle errechnet. In den kommenden beiden Partien sollen die Zähler geholt werden. Drei davon am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen das Kellerkind des SV Minfeld.

Trotz der Tabellensituation hat Wehrle Respekt vor dem Gegner. „Wir tun uns allgemein mit einer tief stehenden Abwehr schwer“, gibt der Trainer zu. Damit es gegen Minfeld leichter wird, trainieren die „Eisenbahner“ fleißig das Angriffsspiel. Doch auch in der Defensive sollte es – nach dem 3:6 in Frankweiler am vergangenen Wochenende – wieder besser laufen, wenn der ESV wieder Punkte holen möchte.

Dafür ist dann vor allem Kapitän und Innenverteidiger Radoš Ristic zuständig. „Er gibt immer alles, ist zweikampfstark und hat eine gute Spieleröffnung“, lobt Wehrle. Trotz seiner 25 Jahre hat der Defensivspezialist ein hohes Standing im Team. Er versuche immer das Spiel mitzureißen, sagt sein Coach über seinen Spielführer.

Die Binde hat für den Studenten keine so große Bedeutung. „Ich mache mir jetzt nicht zu sehr einen Kopf drüber, ob ich Kapitän bin oder nicht. Stolz bin ich schon, aber man muss auch als gewöhnlicher Spieler Selbstvertrauen mitbringen“, erklärt Ristic. Der in Mannheim lebende Abwehrmann war nicht immer Teil des ESV. Seine Jugend verbrachte er beim VfR Mannheim. „Mein damaliger Trainer beim VfR, da spielte ich noch in der A-Jugend, ging zum ESV und fragte, ob ich mitkommen möchte“, sagt er.

Ehrgeiziges Ziel für kommende Saison

Doch bei den „Eisenbahnern“ verbrachte Ristic nur eine Spielzeit im Herrenkader, ehe er zurück nach Mannheim zur zweiten Mannschaft des SV Waldhof ging. „Damals kam es zu drei Trainerwechseln und leider kam dann eine Phase, in der ich keinen Lauf mehr hatte, keine Leistung brachte und dann auch keine Einsätze bekam“, erzählt er.

Anschließend machte er sein Abitur und pausierte etwas. Ganz ohne Fußball ging es aber für Ristic, der an der Hochschule Ludwigshafen betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung studiert, nicht. „Ich bin dann wieder zum ESV, weil ich dort flexibler bin und das Vertrauen bekomme“, erklärte er die Rückkehr. Nun ist Ristic seit 2019 wieder fester Bestandteil des Teams, mit dem er den Ligaverbleib klarmachen möchte. „Ich will ganz oben mitspielen. Die Qualität haben wir auch. Wir müssen nur verletzungsfrei bleiben“, sagt der Führungsspieler.