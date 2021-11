Die Reparatur der Fahrbahndecke und der Um- und Ausbau von Teilflächen des Rad- und Gehweges in der Sternstraße zwischen Neunkircher Straße und Erzbergerstraße werden in das Jahr 2022 verschoben. Dies hat die Stadtverwaltung am Montag im Bauausschuss angekündigt, was für Kritik sorgte.

Die öffentliche Ausschreibung für die Bauarbeiten erfolgte im September mit dem Ziel, die Bauarbeiten noch in diesem Jahr zu beginnen. Doch laut Verwaltung ging nur ein Angebot einer Firma ein, das deutlich teurer war als geplant. Ursprünglich hat die Verwaltung 1,5 Millionen Euro dafür veranschlagt. Mit einer zweiten Ausschreibung erhofft sich die Verwaltung ein besseres Angebot. „Die Verschiebung der Sanierung des Rad- und Gehwegs ist ärgerlich. Die Menschen warten darauf. Der Zustand ist schlecht“, sagte Christian Schreider (SPD). Er bezweifelte, ob eine erneute Ausschreibung des Projekt günstiger mache und kritisierte auch die Kommunikation der Verwaltung. Auch Constanze Kraus (CDU) sagte: „Es ist nicht zufriedenstellend, wie das läuft. Wir möchten, dass zügig umgebaut wird.“