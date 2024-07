Gemeinsame Reisen, verschiedene Stile: Sonja Scherer und Armin Liebscher zeigen am Wochenende in ihren Ateliers im TWL-Umspannwerk künstlerische Vielfalt zum Thema „Sterne des Südens“.

Wer viel reist, hat viel zu erzählen – oder viel zu malen, wie im Fall der beiden Berufskünstler Sonja Scherer und Armin Liebscher. „Ich war immer schon ein reisender Künstler“, sagt Liebscher. Unter anderem hat er Kurse in Nordafrika gegeben, war mehrere Male auf Exkursion in Italien und bereiste Asien.

Aus der Zeit in Italien stammen Liebschers Skizzenbücher, die er für die Ausstellung „Sterne des Südens“ zur Verfügung stellt. Zu sehen sind Landschaften und Häuser in verschiedenen Perspektiven. Seine Landschaften seien oft fiktiv, seine Zeichnungen und Bilder collagenartig: „Das ist eine eigene Welt, in die man eintaucht. Sie verändert sich immer wieder.“ Holz und Hochdruck spielen auch Rollen in seiner Kunst: „Das unterrichte ich.“

Bangkok und Nordafrika

Liebschers Bilder, die auch von Bangkok, der Hauptstadt Thailands, inspiriert sind, haben im Fall seines Werkes „Golden Mount“ etwas „Märchenhaftes, fast Erzählerisches“ mit „vielen, vielen Farbschichten“. Seine Kunst will „ergebnisoffen“ sein, denn „wenn sich Kunst sofort erschließt, ist sie schlecht“. Titel sind für Liebscher „ganz wichtig“, teilweise sind sie in der Sprache des Landes verfasst, aus dem die Inspiration kam.

Seine Werke über Nordafrika arbeiten mit Durchgängen und Figuren, sind „etwas verschlüsselt“ und „dunklere, reduziertere Arbeiten“, wie er sagt. Sein Motivrepertoire setzt sich aus Häusern, Schiffen, Figuren, Früchten und Schalen zusammen. „Das taucht immer wieder in neuen Zusammenhängen auf und ändert sich im Laufe der Jahre. Aber es bleibt immer Liebscher. Momentan habe ich ein Faible für Punkte“, erklärt der Maler. Auch aus den Skizzen der Tempeltürme der Khmer, Kambodschas größter Volksgruppe, schafft er Kunst. Seine Zeichnungen werden oft „20- bis 30-mal übermalt, in Lasur und mit Papier versiegelt, wieder übermalt und überzeichnet. Das ist ein Prozess über einen ganz langen Zeitraum“. Große und kleine Arbeiten zum Thema werden sowohl in seinem Atelier als auch im Flur ausgestellt.

„Schriftgeschichten“ und Flusslandschaften

„Bei mir sieht das ganz anders aus“, meint Sonja Scherer. Sie bevorzugt die skripturale Malerei. Abstrakte Kompositionsmuster zum Beispiel werden aus der formalen Struktur von Linie und Zeilenordnung entwickelt. Es ist ein Bildprozess vom Schreiben zum Malen, von der Linie zur Fläche und zur Farbe. Die Arbeiten entstanden zum Teil aus dem Rhythmus japanischer Haikus. „Schriftgeschichten“ nennt Scherer sie. Ihre Faltarbeiten haben sich ebenfalls aus der Schrift entwickelt. Schrift, lineare Blätter und die Faltung dazu – „so sind die Arbeiten entstanden“.

In der Ausstellung werden florale und Flusslandschaften zu sehen sein. „Die Flusslandschaften sind letztes Jahr dazu gekommen. Sie sind inspiriert vom Neckar“, sagt Scherer. Das Faszinierende: Von Nahem wirken sie irgendwie grob und unfertig – aber sobald man sie von etwas weiter weg betrachtet, erschließt sich ihr Inhalt.

Scherer arbeitet vor allem mit Ölfarben, manchmal aber auch mit Acryl. Das Verwischen der Farben mit der Hand ist eine ihrer Arbeitstechniken. Das Spielen in der Natur als Kind hat sie zum Malen gebracht, und auch die Schule. „Ich habe zuerst Kunstgeschichte, also die Theorie, studiert, dann die Praxis durch das Kunststudium.“ Aber ihr ist auch die Kunstvermittlung wichtig, weshalb sie Kurse in Malerei und Radierung/Tiefdruck anbietet. Mit Liebscher hat sie viele gemeinsame Reisen unternommen, „meine Formensprache ist durch die Bilder inspiriert“, erklärt sie.

Noch Fragen?

Armin Liebscher und Sonja Scherer produzierten bei Projekten in Italien wie dem Projetto Civitello d’Agliano, in Latium, Umbrien und der Toskana eine große Anzahl von Arbeiten. Die so entstandenen Zeichnungen und Aquarelle, aber auch Öl- und Acrylarbeiten, werden bei dem offenen Atelier-Wochenende im Atelierhaus im TWL-Umspannwerk, Raschigstraße 19a, Ludwigshafen, mit den Skizzenbüchern von Armin Liebscher präsentiert.

Ausstellung „Sterne des Südens“ – Kunst im TWL-Umspannwerk, Samstag, 20., und Sonntag, 21. Juli, 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Workshop „Zeichnen und Aquarellieren im Luitpoldhafen“ als Bewusstwerden des Stadtraumes von Armin Liebscher am Samstag, 3. August, 11 Uhr, an der Pegeluhr im Luitpoldhafen, Hannelore-Kohl-Promenade 1, Ludwigshafen; Kosten: 50 Euro. Kontakt: armin.liebscher@gmx.de