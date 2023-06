Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten begrüßt die von der Stadt am Montag in einem Strategiepapier vorgeschlagene Stellplatzpflicht für E-Roller. „Endlich wurde eine Rechtsgrundlage für Verwaltungshandeln geschaffen, die das Fehlverhalten auch ahnden kann. Besonders gut gefällt mir, dass das Strategiepapier gemeinsam mit Mannheim und Heidelberg und Kaiserslautern erarbeitet wurde und damit in den großen Städten der Metropolregion dieselben Regeln gelten. Ich hoffe sehr, dass damit das falsche Abstellen von E-Scootern rasch und nachhaltig eingestellt werden kann“, sagt Jens Brückner als stellvertretender Fraktionschef. Allerdings befürchtet er, dass die Regelungen in Ludwigshafen wegen des Personalmangels beim Vollzugsdienst nicht immer durchgesetzt werden können. „Wir haben in Ludwigshafen kein Regelungs-, sondern ein Durchsetzungsproblem.“

„Es wurde Zeit, dagegen vorzugehen“

Fraktionschef Raik Dreher ergänzt: „Keine dieser Rollerfirmen hat je auch nur einen einzigen Euro Gewinn gemacht. Stattdessen verbrennen dort virtuelle Investmentfonds Hunderte Millionen Risikokapital in der Hoffnung, dass bei diesem Massaker das eine Unternehmen übrig bleibt, in das man investiert hat. Diese Roller haben eine Lebensdauer von sechs Monaten. Danach landen sie im Sondermüll oder im Rhein. Ein Fahrrad dagegen hält zehn Jahre. Nach Studien geben 99 Prozent aller Rollerfahrer an, ohne Roller gelaufen zu sein oder das Rad benutzt zu haben, also nicht aufs Auto verzichtet zu haben.“ Zwei nachhaltige Fortbewegungsmethoden – Laufen und Radfahren – seien durch eine unökonomische und nicht nachhaltige Fortbewegungsmethode ersetzt worden. „Das nennt sich dann ökologischer Fortschritt. Es wurde Zeit, dass gegen diesen Irrweg vorgegangen wird“, bilanziert er.