Ein 69-Jähriger hat laut Polizei am Mittwoch Anzeige gegen einen Unbekannten erstattet. Dieser habe gegen 10 Uhr in der Otto-Stabel-Straße (Mitte) verbotswidrig Tauben gefüttert. Als der 69-Jährige ihn darauf ansprach, habe der Unbekannte mit einem Stein nach ihm geworfen und ihn hierdurch an der Hand verletzt. Als er versuchte, den Unbekannten zu fotografieren, warf dieser mit einem Holzstück nach ihm und traf ihn am Arm. Der Unbekannte flüchtete dann mit dem Fahrrad. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.